"O Di María com o Rafa rende o mesmo, mas o Rafa com ele vai render o dobro..."

Pacheco, antigo extremo da Luz, defende que o camisola 27 vai produzir mais com o novo colega

O impacto da chegada de Di María à equipa foi imediato. Nos últimos três jogos, marcou três golos, fez uma assistência e esteve envolvido nas jogadas de outros dois tentos. A expectativa em relação ao regresso do extremo era grande, com algumas questões sobre a forma como iria encaixar na equipa, mas parece que o camisola 11 já encontrou um novo parceiro: Rafa.

Fideo entrou em grande na pré-época, com três golos em três jogos, somando ainda uma assistência. E participou em mais dois tentos, combinando aí com o atleta que joga no apoio a Gonçalo Ramos.

Quando estão em campo em simultâneo, a equipa ganha velocidade e qualidade, sendo que o português já assistiu Di María por uma vez e esteve ainda em combinações em outros dois golos. Apesar de ser Di María quem tem sido a estrela dos encarnados, Pacheco, antigo jogador das águias, defende a O JOGO que é Rafa quem vai beneficiar mais desta parceria: "O Di María com o Rafa rende o mesmo, mas o Rafa com ele é que vai render o dobro. Até podem jogar pouco tempo juntos, mas a capacidade de passe e de leitura que o Di María tem, apanhando e conhecendo bem um jogador com as características do Rafa, vai fazer com que ele apareça muitas vezes em situações de grande perigo proporcionadas pelo Di María."

"Um jogador com as características do Rafa, com o poder de mudança de velocidade que tem, se tiver um colega que lhe ponha a bola no sítio certo, no timing certo, vai elevar muito a sua produção", explica o antigo extremo dos encarnados, que considera ainda que o regresso de Fideo tem sido o melhor possível: "Di María é juntar o útil ao agradável. Ele está a demonstrar a qualidade de jogo que aqui se junta a uma equipa que joga bem, que tem vontade de querer fazer melhor, de ganhar os jogos em qualquer circunstância, portanto, digamos que é um bom início de reencontro entre o clube e o jogador."