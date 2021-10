O desempenho de Everton na Trofa: no Benfica não se tinha visto nada assim

Além de ter superado vários registos ofensivos individuais desde a sua chegada à Luz, o brasileiro também foi capaz de superar os principais valores médios das 62 partidas nos encarnados.

A exibição de Everton frente ao Trofense, na partida que ditou a continuidade do Benfica na Taça de Portugal, correspondeu também ao desempenho mais efusivo do brasileiro em vários aspetos ofensivos desde que assinou pelos encarnados, tendo sido destacado no final por Jorge Jesus.

Este registo, porém, não lhe garante que o técnico altere o seu estatuto atual de suplente de Darwin na esquerda do 4x3x3, que deverá manter-se na receção de quarta-feira ao colosso Bayern, na terceira ronda da fase de grupos da Liga dos Campeões.