"O David Luiz é um bom pedido, mas hoje em dia os números são diferentes..."

Histórico central encarnado admite que o compatriota pode ser um bom reforço, caso se confirme o regresso.

Histórico jogador do Benfica, Ricardo Gomes aprova o regresso de David Luiz aos encarnados, caso os contactos já encetados e desejo mútuo de ambas as partes venha a tornar-se uma realidade.

Emblemático defesa-central e primeiro capitão estrangeiro do clube da Luz, Ricardo Gomes considera que esta é uma possibilidade interessante. "O David teve uma ótima passagem pelo Benfica e é um ótimo jogador. É um bom pedido, mas hoje em dia, os números são diferentes e não sei se o Benfica comportaria o seu salário", começa por referir Ricardo Gomes a O JOGO.

Ricardo Gomes acredita no êxito de Pedrinho, já assegurado, e Helton Leite, guarda-redes que está perto de assinar pelos encarnados

A passagem do internacional brasileiro pelo campeonato francês e inglês é um fator que acrescentou qualidade ao futebol de David Luiz. "Ele está muito mais experiente, ganhou uma carga de experiência importante", sublinha o antigo internacional brasileiro, atual treinador sem clube. A qualidade de David Luiz é inquestionável para Ricardo Gomes que deixa uma ressalva sobre o setor. "O Benfica tem uma grande defesa e centrais formados na casa que têm um bom entrosamento. David pode ser um bom complemento a essa juventude, dependendo sempre da escolha do treinador que é muito bom", argumenta.

Para o antigo internacional brasileiro, que representou os encarnados entre 1988 e 1991 e em 1995/96, a aposta das águias no mercado brasileiro pode dar frutos. No caso de David Luiz, Luís Filipe Vieira já mostrou disponibilidade para acolher o jogador do Arsenal que está em final de contrato e aguarda por indicação dos gunners quanto a uma cláusula de renovação, mas Pedrinho já é uma certeza. O extremo do Corinthians já assinou pelas águias e Ricardo Gomes acredita que pode vingar na Luz. "Apesar de ser novo, não vai sentir a pressão de jogar no Benfica. Tem qualidades técnicas e depois é uma questão de adaptação a um futebol diferente", refere, também com conhecimento de causa sobre Helton Leite, próximo de reforçar o Benfica e com o qual trabalhou no Botafogo. "Ele tem estado muito bem no Boavista, é um grande profissional e comigo deu conta do recado", diz.

No Brasil, Ricardo Gomes vai acompanhando os resultados do futebol português e está convicto quanto ao desfecho. "Agora, o final é em julho? Encontro marcado no Marquês", afirma, confiante.