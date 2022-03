O custo da intermediação de Yaremchuk e da contratação de Meité

A SAD do Benfica anunciou, esta terça-feira, um prejuízo de mais 31 milhões de euros no primeiro semestre de 2021/22

João Mário chegou ao Benfica como jogador livre, depois de rescindir com o Inter Milão, mas para assegurar a contratação do médio que jogou no Sporting, por empréstimo, na última época, as águias gastaram 5,5 milhões de euros, segundo revelaram esta terça-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

Quanto a outros jogadores, destaque para o valor gasto na intermediação da contratação de Yaremchuk. O Benfica havia comunicado oficialmente uma aquisição de 17 milhões de euros e agora, com os acréscimos de intermediação, apontam para um valor final de 18,5 milhões, significando isto que 1,5 milhões se destinaram a comissões.

"Aquisição dos direitos de inscrição desportiva e de 75% dos direitos económicos do jogador Yaremchuk, num investimento total de 18.458 milhares de euros, que engloba a aquisição dos referidos direitos, os encargos com serviços de intermediação, os encargos com o mecanismo de solidariedade e o efeito da atualização financeira tendo em consideração os planos de pagamento estipulados", pode ler-se no Relatório e Contas.

Outros dado revelado nas contas apresentadas esta terça-feira é relativos à contratação de Meité. De acordo com o documento, o francês transferiu-se do Torino para o Benfica por um valor de 7,3 milhões de euros.

"Aquisição dos direitos de inscrição desportiva e económicos do jogador Meité, num investimento total de 7.287 milhares de euros, que engloba a aquisição dos referidos direitos, os encargos com serviços de intermediação, os encargos com o mecanismo de solidariedade e o efeito da atualização financeira tendo em consideração os planos de pagamento estipulados", consta no documento.