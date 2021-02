Jorge Jesus foi questionado sobre o caso Palhinha e deixou um curto comentário

Treinador do Benfica fez a antevisão ao encontro com o Moreirense.

Jorge Jesus fez este sábado a antevisão ao encontro com o Moreirense, da jornada 19 do campeonato, e foi questionado sobre o caso Palhinha. Isto no dia seguinte à notícia de que o Benfica fez uma participação, tendo sido aberto um processo de inquérito.

"Um pedido de esclarecimento não tem nada a ver com isso [perda de jogo na secretaria]. Não sou jurista para perceber ou opinar qualquer coisa sobre o que tenha acontecido", afirmou o técnico das águias.

Mais tarde na conferência de imprensa, o técnico voltou a ser questionado sobre o tema e como se sentiria se, caso estivesse do outro lado, perdesse o encontro na secretaria. "Não vou falar em 'ses'. Não sou jurista. O que é importante é o que acontece no jogo. Se a gente for por esse prisma, há muita coisa em que desportivamente umas equipas ficaram muito mais prejudicadas do que outras. Estamos a falar de um plano de hipótese", disse.

O encontro com o Moreirense tem início às 20h15 de domingo.