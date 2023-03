"O cumprimento do Roger Schmidt é diferente, ele olha-te nos olhos, está sempre a sorrir"

Gilberto, lateral direito do Benfica, deu uma entrevista à BPlay, assinalando os 100 jogos realizados ao serviço dos encarnados.

100 jogos de águia ao peito: "Para mim significa muito. Respeito muito o símbolo. Acho que isso faz tudo parte da minha história aqui, com a razão, o querer e a ambição. Eu carrego isso todos os dias e é com isso que procuro evoluir aqui dentro. Nunca imaginei que seria tão perfeito. Primeiramente, a equipa a viver um grande momento, a Luz lotada e os adeptos a gritarem o meu nome. Parece que os adeptos já sabiam que era o meu 100º jogo. Vi o sorriso de muitos adeptos. Vou levar esse momento comigo para o resto da minha vida."

Elogios a Roger Schmidt: "A convivência que ele tem com os atletas, tanto os que jogam como não jogam, é igual. O cumprimento dele sentes que é diferente, ele olha-te nos olhos. Está sempre a sorrir. Traz-nos uma energia boa. Procuramos jogar por ele também. Melhorei muito na parte defensiva e, na parte ofensiva, tenho estado muito bem. Tenho aprendido muito com os novos companheiros que chegaram e com Roger Schmidt. Ajuda-nos muito a evoluir. Sou um jogador mais completo."

Pausa para as seleções: "Precisámos um pouco desta pausa para aproveitar com a família, para recarregar energias, mas nunca deixarmos de trabalhar porque dependemos do nosso corpo. Quando voltamos, voltamos com mais sede ainda de manter o que temos feito de bom e procurar evoluir."

Objetivos: "Já vivi bastantes jogos muito bons, já joguei a Liga dos Campeões. O meu sonho agora é conseguir acrescentar um título a essa história que é o mais importante. É disso que é feito um jogador, que marca a história num clube. É o que falta."