O comunicado do Benfica após reunião com John Textor

Empresário "ficou de enviar informação adicional sobre as intenções que tem" para o clube encarnado, esclareceu o Benfica em comunicado.

O Benfica reuniu esta quinta-feira com o empresário John Textor, tal como havia sido anunciado pelo próprio emblema encarnado.

"O Presidente do Benfica, Rui Costa, deu as boas-vindas esta manhã no Estádio da Luz ao Sr. John Textor, que teve posteriormente uma reunião de trabalho com dois vice-presidentes do clube", começa por ler-se em comunicado das águias.

"O encontro decorreu de forma cordial e o Sr. John Textor ficou de enviar informação adicional sobre as intenções que tem para o Benfica, para posteriormente serem objeto de avaliação e análise por parte da direção", continuou o clube, esclarecendo por fim que "não está prevista, por agora, qualquer nova reunião" com o empresário.