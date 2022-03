O comentário de Nélson Veríssimo às recentes palavras de Rui Costa

Presidente do Benfica pediu "caráter", treinador garante que a ambição é apenas uma: vencer.

Nélson Veríssimo, treinador do Benfica, fez esta sexta-feira a antevisão ao jogo com o Portimonense, da ronda 25 do campeonato, e foi questionado sobre as palavras de Rui Costa na cerimónia de entrega dos galardões Cosme Damião, exigindo "caráter e compromisso" a todos os atletas do clube.

"Tal como o presidente disse, neste clube, a exigência mínima é vencer. É com essa perspetiva que vamos abordar todos os jogos. Sabemos as sequências de jogos que tivemos no passado, sabemos aquilo que queremos para o futuro. Vencemos o último jogo para a I Liga. O objetivo para os próximos jogos é vencê-los a todos. Sabemos que contamos com adversários com qualidade, que nos vão criar dificuldades. Cabe-nos preparar a equipa da melhora forma para dar uma boa resposta e lutar pela vitória, porque a exigência deste clube assim o obriga", afirmou.

O encontro no Algarve tem início marcado para as 18h00 de sábado.