O comentário de Jorge Jesus às dez baixas por covid-19 no Benfica

Treinador do Benfica vinca confiança nos jogadores que tem disponíveis para o jogo de segunda-feira frente ao Nacional.

10 baixas por covid-19: "Nós temos que, como é óbvio, trabalhar com os que temos, acreditamos em todas as possibilidades e na qualidade dos jogadores. Dez jogadores são muitos jogadores, incluindo também a minha equipa técnica, que me suporta no trabalho que fazemos, mas estamos confiantes na mesma. Os jogadores que vão jogar têm que dar o melhor de si por eles e pelos colegas que estão em casa. Esperamos que o Benfica consiga, dentro do possível, manter o ritmo alto, o ritmo competitivo para corresponder às dificuldades que o Nacional possa colocar. Temos que apresentar soluções para criar situações de golo, com qualidade coletiva e individual."

EM ATUALIZAÇÃO