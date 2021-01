O comentário de Jorge Jesus ao desentendimento com Sérgio Conceição

Comentário na conferência de Imprensa após o empate no Dragão, 1-1.

Sérgio Conceição e Jorge Jesus desentenderam-se no final do FC Porto-Benfica, com a transmissão da Sport TV a apanhar esse momento. Ambos os treinadores protagonizaram por momentos uma conversa crispada, com Jorge Jesus de dedo no ar e Sérgio Conceição, agarrado por Rui Cerqueira, diretor de Comunicação, quando o treinador do FC Porto vai respondendo ao treinador benfiquista, que lhe virou as costas quando o técnico do FC Porto.

O comentário de Jorge Jesus ao momento, em conferência de Imprensa, após falar sobre o golo sofrido no Estádio do Dragão:

"O resto não interessa, são conversas minhas com o Sérgio, só diz respeito a mim e a ele."