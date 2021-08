O comentário de Jesus ao regresso de André Almeida e uma nota sobre Morato

Treinador do Benfica antevê "futuro brilhante" para o jovem central brasileiro.

Regresso de André Almeida: "Estamos satisfeitos pelo regresso do André, foi uma alegria para todos nós, é um jogador que, para mim, foi fundamental nos seis anos que passei aqui. Jogava a lateral-direito, a central, a médio-defensivo... Lembro-me de um jogo contra a Juventus, na meia-final da Liga Europa, em que fez uma grande exibição. Nestes 30 minutos que jogou já deu um 'cheirinho' à André."

Morato titular: "Acreditamos muito no Morato, não é a primeira vez que é titular. Jogou contra o V. Guimarães na época passada, hoje jogou e bem, é um jovem, tem a sorte de ter três jogadores de seleção ao lado dele. O Vertonghen, o Otamendi e agora o Lucas Veríssimo, convocado para a seleção do Brasil. Tem três jogadores para aprender, para pôr os olhos em cima. É um jogador que, na minha opinião, terá uma carreira brilhante no Benfica. Não tenho dúvidas."