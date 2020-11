O comentário de Jesus ao erro de Otamendi e um desacordo com Everton

Treinador do Benfica após o triunfo sobre o Marítimo, por 2-1.

Erro de Otamendi e confiança no jogador: "É verdade, foi um erro individual, mas isso faz parte do jogo. Não podemos cometer esses erros. Quando erras uma vez é uma coisa, quando erras mais vezes é outra. A minha confiança é a mesma que tínhamos quando o fomos buscar. Esteve bem no jogo, mas esteve mal naquela decisão, que foi grave. Mas teve uma voz de comando muito grande, a minha experiência diz-me que eu perceba estes erros. Era muito mais grave um jogador errar taticamente do que tecnicamente. Se fosse um erro do que quero taticamente, aí cobro. Erro técnico não".

Everton disse que foi o melhor jogo dele ao serviço do Benfica: "Não concordo. Para mim já fez melhores jogos, e ainda não jogou aquele Everton que jogou na seleção do Brasil e no Grémio. Esta jogada é uma jogada em que normalmente faz muitos golos, faz muito este golo. Agora, esteve mais inteiro neste jogo, mas ainda vai proporcionar grandes alegrias a ele e ao Benfica".