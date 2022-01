Conferência de imprensa de antevisão do técnico do Benfica, referente ao encontro com o Paços de Ferreira, marcado para domingo

Sobre o Jogo: "Podemos esperar uma equipa que vai tentar entrar em campo para lutar em campo parla vitória. Foi uma semana muito produtiva, jogadores muito ligados, com compromisso. Temos interesse em entrar bem, em dominar. Aproveitar para apelar à presença dos adeptos. A história do clube mostra que sempre que há ligação entre equipa e adeptos a força do Benfica é muito maior. Esperamos contar com eles."

Notícias sobre as escutas a envolver o antigo presidente Luís Filipe Vieira: "A minha preocupação é a equipa e o próximo jogo. Tudo o resto, e sendo o mais sincero possível, tento abstrair-me ao máximo. Sei que há algumas notícias, mas não sei quais são. A pressão é a exigência deste clube: ganhar todos os jogos. Sabemos que temos uma diferença pontual para os dois clubes que vão à frente. Ganhando amanhã, podemos encurtar a distância para um deles. A pressão é a de ter de ganhar."