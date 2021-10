"O ciclismo faz parte do Benfica, vamos ter que o trazer de novo"

Francisco Benitez, candidato à presidência do Benfica, deu uma entrevista à BTV, esta terça-feira.

Futebol feminino na SAD: "O futebol feminino deve ser muito apoiado, com empenho. Está a desenvolver-se rapidamente, há cada vez mais procura, o Benfica tem que responder como líder de mercado. Queremos que o futebol feminino passe também para a SAD, para dar às atletas todo o apoio, todas as condições no Seixal e para que joguem no Estádio da Luz. O futebol feminino não tem tanta atração, vamos ter que conseguir encher o estádio para ver a equipa feminina."

Patrocinador global para as modalidades: "Vamos estabelecer um plano estratégico com o diretor-geral. Alguém com vastos conhecimentos nas modalidades, com objetivo claro de voltar a ter hegemonia. Queremos recuperar a hegemonia que já tivemos nas modalidades. (...) Fácil nunca é nada. Nos nossos órgãos sociais, teremos muita gente com talento no marketing. Será possível encontrar um patrocinador global para as modalidades. Terá uma visibilidade muito superior, ao invés de patrocinar só uma modalidade. Há outras ideias, propostas. Queremos encher pavilhões. O Benfica não tem trabalhado bem nisso."

Captar adeptos para as modalidades: "O Benfica deve investir mais na captação dos adeptos, para que venham em maior número aos pavilhões. Nota-se a diferença quando assim é. Conseguimos um resultado histórico no andebol, num pavilhão com muita gente."

Regresso do râguebi: "O râguebi pode jogar em sintético. É algo fácil de adaptar. Não é um investimento por aí além. É totalmente diferente jogar na Luz ou noutro local em Lisboa. O râguebi era uma modalidade fortíssima no Benfica. De há 20 anos para cá, é um calvário."

Ciclismo dependente: "É uma missão, faz parte do nosso emblema, vamos ter que o trazer de novo, de uma maneira ou de outra. Aproxima o Benfica dos sócios. Gostam de ver passar a equipa de ciclismo. É uma modalidade cara, mas vamos ter capacidade para negociar com parceiros, para encontrar uma forma de criar a equipa."