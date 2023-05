"O chamado Inferno da Luz existe e faz tremer muita gente"

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

REPORTAGEM - Motivado pelo single dos UHF, o vocalista quer que a baliza do Braga seja o único alvo dos jogadores encarnados, ao ritmo de uma música rock. António Manuel Ribeiro aponta ainda a falta que fez um maestro no meio-campo.

Se tivesse de escolher um estilo de música para dar o mote à equipa do Benfica entrar hoje em campo com o Braga, António Manuel Ribeiro, vocalista dos UHF, não tem dúvidas: "Tem de ser um rock mais agressivo. O Benfica tem de ir à luta, não sei se vamos conseguir ser o rolo compressor do início da época porque o adversário chama-se Braga, mas era fundamental. Até para os adeptos. Temos de sentir que estamos a chegar à baliza, que estamos a rematar e que os remates são perigosos. E depois uma bola há-de entrar".

O artista lembra que, no começo da temporada, os encarnados eram uma equipa pautada por um jogo ofensivo intenso e espera que, inspirados na canção da sua autoria, o primeiro single dos UHF "Cavalos de Corrida", a música volta a ser a mesma. "Sejam Cavalos de Corrida, que é disso que precisamos. Entrem em campo e agarrem na bola. O objetivo chama-se apenas baliza do adversário. É preciso correr e é preciso marcar".