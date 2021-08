O castigo de Taarabt: as razões para a decisão conhecida este sábado

Eduardo e Taarabt no Braga-Benfica

Benfica "estranha "timing" e dimensão" do castigo da FPF a Taarabt. Mas há uma explicação

O médio marroquino do Benfica, Adel Taarabt, foi punido com 23 dias e dois jogos, pelo Conselho de Disciplina da FPF. O marroquino vai estar suspenso até 19 de setembro, falhando pelo menos três jogos, a que se somam outros dois, depois de ser expulso na final da Taça, em conjunto com Lucas Piazón, suspenso por uma partida.

Em 28 de maio, o CD da FPF anunciou a instauração de processos disciplinares ao médio do Benfica Taarabt e ao treinador de guarda-redes do Braga, Eduardo, devido ao desentendimento entre ambos na final da Taça de Portugal.

Este sábado, depois de ser conhecido o castigo, o Benfica criticou a demora na tomada de decisão por parte dos órgãos competentes, sabendo O JOGO, contudo, que o processo disciplinar aberto a Taarabt, desde o momento em que deu entrada no Conselho de Disciplina, demorou 10 dias a ser instruído e decidido, contabilizando-se pelo meio a inquirição de testemunhas.

O médio marroquino dos encarnados foi punido com dois jogos de castigo- Lucas Piazón apanhou apenas um jogo -, porque o jogador das águias teve dois comportamentos (empurrão e murro) sem estar a bola em disputa.