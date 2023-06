O calendário de pré-epoca do Benfica: datas, estágios e os jogos de preparação

Trabalhos do Benfica em 2023/25 iniciam a 5 de julho, com os testes médicos e físicos. Pré-época termina com a Eusébio Cup.

O Benfica divulgou esta terça-feira o plano para a pré-temporada de 2023/24. Os trabalhos iniciam a 5 de julho, com a realização de exames médicos e testes físicos.

Segue-se um estágio em Inglaterra, de 9 a 15 do mesmo mês, no centro de treinos de St. George's Park. Aí, os encarnados vão defrontar o Southampton, à porta fechada, às 15h00 do dia 12.

De Inglaterra, as águias viajam para Basileia, onde defrontam a equipa local às 16h00 do dia 16. Após o jogo, a comitiva regressa a Lisboa.

A pré-época continua com o Troféu do Algarve, a 20 e 21 de julho (adversários por designar), e ainda passa pelos Países Baixos, com um particular frente ao Feyenoord (30 de julho, 16h00, no Estádio De Kuip).

O Benfica regressa, depois, novamente a Portugal e vai disputar a Eusébio Cup, sendo que o agendamento será definido consoante a data da Supertaça.