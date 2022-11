"O Benfica vai chegar muito longe na Champions. Pode ganhar a qualquer equipa"

Sven-Goran Eriksson elogia trabalho de Roger Schmidt no Benfica e acredita que o clube encarnado vai chegar longe na prova milionária.

O treinador sueco Sven-Goran Eriksson levou o Benfica a uma final da Liga dos Campeões e, em entrevista concedida ao programa Bola Branca, da Rádio Renascença, considera ser desta que o emblema encarnado pode chegar bem longe na competição, na qual passou aos oitavos de final em primeiro de um grupo com PSG, Juventus e Maccabi Haifa.

"Ir a Israel e ganhar por 6-1 é impressionante, O Benfica está muito bem esta época. Eu vi os jogos contra a Juventus e foram ambos brilhantes. Estavam num grupo muito difícil, com Juventus e PSG, e conseguiram passar em estilo. É muito bom. Ir longe na Champions? Por que não? Ainda há muitas equipas em prova, vai depender do adversário no sorteio. Vai ser muito interessante assistir. Vamos ver o que acontece. O Benfica é o grande favorito para vencer a Liga e acho que vão chegar muito longe na Champions, estão muito bem", começou por dizer, antes de falar sobre os possíveis adversários das "águias" nos "oitavos" (Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt, Leipzig, Milan, Inter, Liverpool e Club Brugge).

"Acho que qualquer equipa que calhe vai ser difícil, são todas muito boas, mas o Benfica pode bater qualquer uma delas. Jogaram de igual para igual com o PSG e venceram a Juventus duas vezes. Não têm de ter medo de ninguém e tenho a certeza que não têm. Podem ganhar a qualquer equipa", concluiu.