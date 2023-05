"O Benfica ultrapassou um obstáculo, mas tem outro ainda maior pela frente"

Toni é da opinião que a visita ao Portimonense vai decidir o campeonato, apesar de o Benfica ainda jogar com o Sporting e o Santa Clara.

Toni, histórico treinador e jogador do Benfica, defendeu esta terça-feira que a visita ao Portimonense, no sábado, vai decidir o campeonato, apesar de as águias, que lideram com quatro pontos de vantagem sobre o FC Porto, ainda jogarem com o Sporting e o Santa Clara.

"Ultrapassou um obstáculo, mas tem outro ainda maior pela frente, porque é o jogo que decide o campeonato, com todo o respeito pelo Sporting e pelo Santa Clara. Ganhando, o Benfica fica com uma margem muito boa para poder chegar ao título. Por isso é que este jogo com o Portimonense é uma final", explicou, em declarações à Bola Branca.

"A hora [18h00], a temperatura, o adversário que tem a sua classificação definida. Por isso, os jogadores, estes dias, são preparados sobre a estratégia, mas também do ponto de vista mental", acrescentou, alertando para os fatores que poderão influenciar a partida.

Em Portimão, os encarnados não vão poder contar com o contributo de Nicolás Otamendi, que viu o quinto cartão amarelo na vitória frente ao Braga (1-0), mas Toni garante que a equipa de Roger Schmidt tem soluções ao seu dispor.

"O Benfica não se pode ficar agarrado a um jogador que se sabe que não vai jogar e o treinador encontrará soluções na equipa. Mas, realmente, é, pela sua experiência ou pela sua regularidade, uma perda assinalável. O treinador é que trabalha diariamente com os jogadores, mas claro que as hipóteses mais prováveis são o Morato e o Lucas Veríssimo", salientou.

"Será a equipa a puxar pelos adeptos. E eles estão sempre presentes. Mais uma vez, eles não vão faltar", concluiu Toni, prevendo uma presença massiva de adeptos encarnados no Algarve.

O Benfica visita o Portimonense no sábado, às 18h00, em jogo da 32.ª jornada da Liga Bwin.