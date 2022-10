Declarações de Massimiliano Allegri, treinador da Juventus, na antevisão do encontro com o Benfica, da quinta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões

O que será diferente do jogo em Turim: "Aqui só temos um resultado. Neste momento nem estamos desqualificados da Champions nem qualificados. Temos dois jogos para tentar fazer pontos para ter a possibilidade de seguir na prova. Não depende só de nós. O Benfica tem o destino nas mãos, mesmo se perder contra nós. É uma das equipas, como o PSG, que ainda não perdeu."

A defesa: "Temos de fazer um jogo como fizemos antes, mas melhorando a parte da defesa. Sabemos que o Benfica tem qualidades e que, obviamente, terá o apoio do público. Não temos de ter pressa. Temos de estar mais compactos."

Pontos fracos do Benfica: "O jogo anterior teve algumas particularidades. Na primeira meia hora tivemos ótimas ocasiões, mas depois cometemos um erro. O segundo tempo também não começou assim tão mal, mas depois houve um novo erro. Amanhã temos mesmo de ganhar. O ideal seria até marcar dois golos."

Jogar em 3x5x2: "Nos últimos dois jogos, com este sistema, e tentando desfrutar das características dos jogadores que temos à disposição neste momento, está a correr bem. Provavelmente amanhã tentaremos algo diferente, o Benfica tem uma equipa com muitos homens no meio-campo. Temos de jogar bem na defesa e criar oportunidades como fizemos no jogo anterior, tentando não repetir os erros do primeiro jogo."

Pressão positiva ou negativa: "Amanhã o único risco que vamos correr, considerando os últimos dois jogos, com duas vitórias, que correram bem, é estarmos demasiado eufóricos e demasiado positivos. Isso baixaria as defesas. Não as podemos baixar porque temos de ter a equipa sempre compacta, porque quando temos isso temos mais força na defesa. E aí seguramente vai ser mais fácil atacar. Temos de prestar máxima atenção, a que tivemos nos últimos dois jogos."

O humor da equipa: "Temos é de jogar de forma quase perfeita. Às vezes corre bem, outras mal. Acho que vai correr bem. Posso estar enganado, mas temos de ter confiança, temos todas as qualidades para fazer bem. Amanhã temos de obter um bom resultado".