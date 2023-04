A luta pelo título em Portugal chegou aos Países Baixos e serve de exemplo para o treinador do Feyenoord, líder do campeonato

A perda de seis pontos em duas jornadas da Liga Bwin, deixaram o Benfica a liderar com apenas quatro pontos sobre o FC Porto e o facto espalhou-se pela Europa. E espalhou-se de tal maneira que o treinador do Feyenoord, líder isolado com nos Países Baixos com oito pontos de vantagem para o PSV - faltam cinco jornadas até ao final - pegou nesse exemplo para colocar água na fervura do entusiasmo de adeptos e jogadores.

"A margem é muito boa, mas também temos dois adversários dirertos que estão a ganhar jogos", disse Arne Slot, referindo-se a PSV e Ajax.

"Sabemos que precisamos de continuar a não cometer erros. Claro que a vantagem parece boa, mas há uma semana o Benfica também tinha uma enorme vantagem sobre o FC Porto. E essa vantagem diminuiu. Teremos que permanecer em alerta máximo", concluiu.