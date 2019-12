"O Benfica-Shakhtar podia ser um jogo dos 'oitavos' da Liga dos Campeões"

Luisão acredita que o Benfica pode superar o registo da época passada na Liga Europa, em que caiu nos quartos de final

Em Nyon, no sorteio da Liga Europa, o Benfica fez-se representar por Luisão e o antigo capitão encarnado considera que ter de medir forças com o Shakhtar será "difícil". "Logicamente que gostávamos de estar a disputar a fase a eliminar da Liga dos Campeões, mas acredito que, pelo nível das duas equipas, este poderia ser, obviamente, um jogo de oitavos de final da Champions", referiu. Ao canal do clube, o Girafa lembrou que os ucranianos "têm tradição" na Europa. "No ano passado chegou aos quartos de final da Liga dos Campeões apresentando uma excelente qualidade, mas o Benfica pretende estar forte", disse, ciente das dificuldades do inverno na Ucrânia. "O Shakhtar tem todas as condições, o relvado está preparado para a bola rolar e para podermos mostrar a nossa qualidade. Penso que quanto a isso não vai haver problema. No ano passado fizemos uma boa prestação [as águias chegaram aos quartos de final] e este ano queremos fazer melhor ainda ", considerou.

O Benfica lidera o campeonato nacional e Luisão elogia o momento atual. "Estamos numa crescente muito forte nos últimos jogos e também mostramos isso dentro do campeonato. Desde o empate com o Leipzig, o Benfica mostrou crescimento e no jogo com o Zenit foi muito forte no Estádio da Luz, ou seja, temos vindo a evoluir", considerou. A primeira mão é disputada a 20 de fevereiro em Kharkiv e o segundo jogo acontecerá na Luz a 27.