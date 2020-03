Mensagem de Carlos Moia, presidente da Fundação Benfica.

Carlos Moia, presidente da Fundação Benfica, deixou esta segunda-feira uma mensagem no site oficial do clube, destacando a forma como foi encarada a pandemia da Covid-19.

"O Benfica reagiu com força, músculo financeiro e dimensão. A Fundação Benfica atuou prontamente. É admirável a grandeza deste Benfica, tantas vezes injustiçado, que, perante a enormidade deste embate universal, mobiliza todas as suas energias, dos jogadores e atletas aos colaboradores e dirigentes, e atua a uma só voz, direto, incisivo, Grande!", surge escrito.



"Para os que não são benfiquistas é difícil perceber o que nos une e faz vibrar, seja no campo, seja na vida normal, porque escapa à exclusiva esfera do raciocínio e é, isso sim, paixão, emoção e mística! Disse alguém que 'só nós sentimos assim' e atrevo-me a acrescentar que 'só nós agimos assim'. Cabe hoje à Fundação Benfica, a que tenho a honra de presidir, materializar a solidariedade benfiquista com a sua ação. Foi assim no passado com tantos e tantos projetos socioeducativos, de envelhecimento ativo, de combate à exclusão e pobreza, de integração social. Foi assim nas crises humanitárias do Haiti, Madeira, Mali, Ilha do Fogo, incêndios de 2017 e recentemente Moçambique. Está a ser assim agora, aqui, connosco! E já dissemos pronto à chamada, adotando uma postura responsável de colaboração com as autoridades e reforçando a sua ação onde é preciso. Comprando ventiladores e material de proteção, progressivamente mais e mais, entre fundos mais modestos da Fundação e um milhão deste generoso, enorme, Benfica. Procurámos os mais fracos de entre os fracos e levámos cabazes de alimentação a todos os cerca de 3000 idosos isolados e pobres do país em colaboração com a GNR. Levámos 5 toneladas de comida aos sem-abrigo através da Comunidade Vida e Paz com o envolvimento direto e patrocínio do plantel de futebol profissional", acrescenta Carlos Moia.

"Fizemos, fazemos e continuaremos a fazer tudo isto de forma responsável e com a ambição dos grandes, porque quando a Fundação faz, é o Benfica que faz, o clube, as estruturas, os sócios e os adeptos. Sentimos o peso reconfortante dessa responsabilidade. Esta é uma prova difícil que juntos iremos vencer, somos campeões e sabemos superar-nos perante as adversidades. Por isso, os benfiquistas sabem que é preciso contribuir para a Fundação Benfica, não diretamente, mas com a consignação de 0,5% do seu IRS. Também sabem que gerimos com critério e investimos em causas justas e urgentes, por isso confiam em nós, e eu aqui reitero, em meu nome pessoal e da Fundação, que todo o dinheiro será bem empregue!", conclui.