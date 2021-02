"O Benfica podia ter mais seis pontos", diz vice-presidente Fernando Tavares

Fernando Tavares entre atletas das modalidades do Benfica

Fernando Tavares, vice-presidente do Benfica, critica decisões da arbitragem nas 20 jornadas da I Liga e faz contas aos pontos perdidos

O desempenho do Benfica: "Estamos a observar melhorias marginais no desempenho da equipa, mas obviamente que não estamos satisfeitos com os resultados. Vivemos momentos, de circunstâncias especiais. Nenhum clube em Portugal fez um investimento de prevenção da covid-19 como Benfica, infelizmente fomos assaltados pelo vírus na equipa de futebol. Tenho atletas que estiveram infetados há dois, três meses e ainda hoje sentem uma enorme dificuldade em manter o seu desempenho. O vírus deixa marcas terríveis."

Covid e arbitragem: "Não se resume ao vírus, porque do ponto de vista da arbitragem houve decisões muito infelizes. O Benfica podia ter mais seis pontos para não falar do jogo com o Sporting, que perdemos por nossa culpa nos últimos minutos. Podia ser um cenário completamente diferente. Mas temos esperança de que podemos reverter a situação. Temos de ser honestos, o Benfica não vai atirar toalha ao chão: há a Liga dos Campeões para atingir, a Taça de Portugal para ganhar. Ontem [Benfica-Arsenal] demos um sinal muito positivo, sobretudo na segunda parte. Espero que como em 1991 possamos repetir o feito histórico e seguir em frente na Liga Europa"

Benfica sem penáltis: "Ontem tivemos um, mas foi na Europa. É uma situação anormal, sobretudo quando verificamos que ficaram por marcar frente ao V.Guimarães, Nacional e recentemente com o Moreirense. Há muita preocupação em relação a isso. Estou certo que SAD e administração sabem o que fazer junto dos órgãos para mudar o estado da nação. Estamos a assistir a uma autêntica aberração em algumas decisões, quer tomadas em campo, quer depois confirmadas pelo VAR. Situações bastante estranhas que podiam efetivamente mudar o rumo dos acontecimentos e ter mudado a posição que o Benfica ocupa tabela classificativa."

Declarações à BTV

ATUALIZADA ÀS 20H45