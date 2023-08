"O Benfica perde o Gonçalo Ramos, mas faz uma grande contratação"

Argel acredita que Arthur Cabral vai dar cartas no clube da Luz.

Arthur Cabral chegou na noite de terça-feira a Portugal para reforçar o Benfica, que vai pagar 20 milhões de euros, mais cinco em bónus, pelo ponta-de-lança que se prepara para suceder a Gonçalo Ramos.

Argel, antigo central do clube da Luz, também com passagem pelo FC Porto, aprova a escolha das águias. "O Arthur é um jogador muito parecido com o Gonçalo ramos, é um pouquinho mais alto, um pouco mais forte. É um jogador que apareceu muito bem no futebol brasileiro, esteve muito bem no Ceará, tem muita qualidade. O Benfica perde o Gonçalo Ramos, mas traz uma peça, não diria mesmo à mesma altura, mas muito perto do que o Gonçalo Ramos mostrou na época passada no Benfica", afirmou ao programa Bola Branca da Rádio Renascença.

"O Arthur já está adaptado ao futebol europeu e é, sem dúvida nenhuma, uma grande contratação do Benfica", rematou.

O jogador de 25 anos apontou 17 golos em 48 jogos ao serviço do emblema italiano em 2022/23. No futebol europeu representou ainda o Basileia, da Suíça, após passagens por Ceará e Palmeiras, no Brasil.