"O Benfica não queria que eu saísse, mas correu tudo como eu queria"

Fotografia: Getty Images via AFP

Enzo Fernández recordou a saída do emblema encarnado, no fecho do mercado de transferências de inverno de 2022

O internacional argentino Enzo Fernández trocou o Benfica pelo Chelsea no fecho do mercado de transferências de inverno de 2023, depois de apenas meia temporada ao serviço do emblema encarnado. Em entrevista ao B/R Football, o campeão mundial pela Argentina recordou a 'novela' que envolveu a sua mudança, garantindo ter vivido uma "semana muito intensa", mas que tudo acabou por correr como desejava.

Leia também FC Porto Impasse: Boca Juniors aumenta as exigências por Alan Varela Clube argentino quer garantias bancárias para dar luz verde à saída do médio, que mantém a pressão para acelerar dossiê

"Foi uma semana muito intensa. As negociações duraram muito tempo, com muitos obstáculos. O Benfica não queria que eu saísse e foi uma semana de muito stress, que exigiu muito de mim a nível psicológico, mas correu tudo como eu queria", começou por contar.

"Queria dar este salto para jogar na Premier League e num grande clube como o Chelsea, que me deu a oportunidade. Foram dias sem dormir, ansioso por saber o que ia acontecer. Mas, no final, valeu a pena e estou a desfrutar muito deste momento", concluiu o médio internacional argentino.