"O Benfica não precisa de um presidente que celebra com champanhe as saídas das pérolas"

Candidato à presidência do Benfica, em comunicado, critica gestão de Luís Filipe Vieira.

João Noronha Lopes, candidato à presidência do Benfica, deixou duras críticas à gestão de Luís Filipe Vieira.

Em comunicado, o candidato fala sobre a política de compra e vendas do clube e faz um pedido: "Chega de promessas vãs. Fale verdade aos sócios".

"Luís Filipe Vieira tentará convencer-nos que a venda dos melhores jogadores se deve à sua grande capacidade negocial. Falso. Essas vendas acontecem porque não há política desportiva e voltámos a falhar na Champions", começou por escrever.

"Em Junho, dizia-nos Vieira que tínhamos quinze talentos da formação que estavam em condições de discutir a liga. No início de setembro, este mesmo presidente garantiu que estávamos no mercado para comprar e não para vender. A incompetência e a incoerência são evidentes", continuou, antes de concluir:

"Chega de promessas vãs. Fale verdade aos sócios, que são os donos do clube. O Benfica precisa de um presidente que vibre com as nossas vitórias dentro do campo, não de alguém que celebra com champanhe as saídas das nossas pérolas porque isso o mantém no poder".