"O Benfica não pode roubar e esconder-se atrás dos regulamentos"

Septemvri Sofia alega que o Benfica está a "roubar" o central Kaloyan Kostov, de 16 anos, garantindo que a FPF já pediu à congénere daquele país o passaporte internacional do atleta.

O Septemvri Sofia está a ponderar a possibilidade de avançar contra o Benfica nas instâncias internacionais pelo que alega ser um "roubo" por parte das águias face ao desvio de Kaloyan Kostov, central que completou 16 anos no passado dia 4.

A O JOGO, Rumen Chandarov, presidente do clube da segunda divisão búlgara, admite colocar UEFA e FIFA em ação, garantindo ter provas de uma ação "insidiosa" das águias.

"O Septemvri Sofia vai fazer tudo o que for possível para defender os seus interesses junto das mais altas autoridades. As evidências provam que o Benfica negociou com o jogador Kaloyan Kostov muito antes de ele completar 16 anos. Ele fez duas viagens a Portugal, uma com o pai, outra com toda a sua família, e também soubemos que, meses antes, a Federação Portuguesa de Futebol pediu à Federação da Bulgária o seu passaporte internacional, sendo isso revelador que estavam a planear uma ação insidiosa" alega Rumen Chandarov a O JOGO, frisando ainda que "no dia em que Kostov fez 16 anos, dois clubes de topo enviaram ofertas formais que excedem muitas vezes o que o Benfica pagará ao não abordar o Septemvri".

"Um clube com o nome do Benfica não pode roubar de forma impune e esconder-se atrás dos regulamentos da FIFA", atira o dirigente máximo e dono do clube búlgaro, considerando ser "inacreditável que o Benfica tente compensar financeiramente intermediários e pais mas não se sente à mesa com o Septemvri", derivando daí "a suspeita de já ter sido assinado um pré-acordo" entre atleta e águias.

Rumen Chandarov assume-se "desapontado e chocado com o Benfica". "Até hoje não fez qualquer tentativa para nos contactar e não podemos negociar com quem não o quer fazer e que apenas quer aproveitar-se para pagar uma compensação pela formação que não corresponde, de forma alguma, ao preço real de Kostov. Mas autorizámos um agente búlgaro para avisar o diretor da academia do Benfica de que estamos prontos para nos sentar à mesa e resolver a situação", diz, frisando, porém: "Mas não recebemos ainda nenhuma resposta."