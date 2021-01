O Benfica melhorou em relação ao clássico da Supertaça? A resposta de Jesus

Treinador do Benfica recorda o jogo da Supertaça, que as águias perderam por 2-0, antes do clássico de sexta-feira no Dragão, a contar para a 14.ª ronda da I Liga.

Vitória no clássico pode moralizar o Benfica? "As vitórias são sinónimo disso, as vitórias é que te moralizam, às vezes não conseguimos ganhar, mas estamos confiantes, estamos moralizados porque sabemos que podemos melhorar. Quanto aos adeptos, vivem mais em função do resultado e do dia a dia. Uma vitória garante um conforto melhor, não só na classificação, mas também moralmente."

Comparação com o Benfica da Supertaça: "Não garanto que o Benfica possa estar num plano superior ao da Supertaça. Agora, pelo tempo que já passou, pelos dias que já treinámos, por aí garanto. Tenho a certeza que estamos melhor do que nessa altura. Mas não pelo facto de haver um interregno no jogo com o Estrela. Quanto a alguns jogadores que possivelmente vão estar no jogo amanhã, poderíamos ter feito um trabalho mais conjunto em relação às ideias da equipa, mas tive praticamente um dia para trabalhar, o treinador do FC Porto também. Não há vantagem para ninguém. Saem os dois para o jogo em pé de igualdade."

Viu o jogo da Supertaça na preparação para este? "Vi mais o meu jogo neste interregno, porque estavam em disputa as duas equipas que vão jogar, não observei mais nenhum jogo sem ser o jogo que fizemos na final da Supertaça, dá sempre para olharmos para o jogo e tentarmos corrigir algumas coisas e tentar não cometer alguns erros desse jogo."