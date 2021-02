Jorge Jesus, treinador do Benfica

Declarações de Jorge Jesus após o empate do Benfica frente ao Moreirense, por 1-1.

Jogo: "É um pouco difícil justificar quando não ganhas. justificar que a tua equipa teve qualidade, que criou várias oportunidades de jogo, com qualidade ofensiva, jogo controlado. Levas um golo de grande penalidade, numa situação fácil de controlar. O Benfica fez tudo para sair daqui com uma vitória,. É verdade que o Moreirense defendeu muito bem, o guarda-redes do Moreirense defendeu bem, mas ele está lá é para isso, para defender."

Arbitragem: "Com alguns casos no jogo que, normalmente... O Benfica tem sido prejudicado. Não quero falar da arbitragem. Se não falei até agora, também não vou falar. É verdade que o Benfica já está na segunda volta e ainda não teve uma grande penalidade a favor, mas não é por causa disso que não ganhou. Claro que houve lances para que isso pudesse acontecer e que nos punha, se calhar numa situação mais vantajosa, mas tirando isso, o Benfica tinha de sair daqui com uma vitória."

Há penálti: "Isto já não anda para trás, mas os comentadores de arbitragem deste jogo, já sei a opinião de um deles e fala de um penálti sobre o Vertonghen. Mas isto, já não volta atrás, o árbitro já não vai marcar penálti."