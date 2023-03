"O Benfica está nesta posição porque foi o que melhor comprou"

Tulipa, em entrevista concedida a O JOGO, elogia "variedade de jogadores" do Benfica

A nove jornadas do fim do campeonato, o Benfica tem mais dez pontos do que o FC Porto, 12 do que o Braga e 18 do que o Sporting. Tulipa aponta as razões do êxito dos encarnados.

A confirmar-se a vantagem sobre os outros candidatos, o Benfica será um justo campeão?

-Está nesta posição porque foi o que melhor comprou. Ajustou melhor o seu plantel, tem mais variedade de jogadores para jogar, para ter no banco e, por vezes, uma equipa tem um onze muito bom, mas o banco não é tão bom assim. O Benfica tem um equilíbrio muito grande no plantel.

E quem vem a seguir?

-Há uma equipa surpreendente, porque, ano após ano, vai melhorando. O que o Braga faz tem muito a ver com o presidente, está cada vez mais próximo dos adversários mais fortes. Tem um plantel muito mais equilibrado do que o FC Porto e o Sporting.

Por também ser responsável pelo scouting do Vizela, quem é que ia buscar ao Benfica?

-Ia buscar jogadores da formação, porque não temos dinheiro para comprar jogadores daquele patamar.