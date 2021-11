Bernardo Silva fez a formação no Benfica, chegou a sénior no clube da Luz, mas a experiência foi curta. Em 2014/15 rumou ao Mónaco e, mais tarde, assinou pelo Manchester City.

O médio Bernardo Silva voltou a falar do carinho que sente pelo Benfica, clube onde fez a formação e do qual é adepto, referindo que o emblema da Luz é uma "parte importante" da sua vida. Atualmente no Manchester City, o internacional português deixou as águias para rumar ao Mónaco e a mudança, embora tenha sido "difícil", foi positiva, defende o futebolista.

"O Benfica é uma parte grande da minha vida, porque cresci a ir aos jogos do Benfica com o meu pai, com os meus amigos. Joguei 12 anos no Benfica, dos sete aos 19 anos. É quase metade da minha vida. Saí com quase 20 e foi uma mudança difícil, porque não estava à espera, mas acabou por ser uma coisa boa para a minha vida, a ida para o Mónaco. O Benfica é uma parte importante da minha vida como adepto e como jogador. Ajudou-me imenso a crescer", admitiu numa entrevista à Eleven Sports, publicada esta terça-feira.