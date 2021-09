Antigo presidente do Corinthians em declarações ao podcast "Inteligência Ltda.".

Andrés Sanchez, antigo presidente do Corinthians, tem Luís Filipe Vieira bem marcado na sua memória, como se percebe pelas suas afirmações ao podcast "Inteligência Ltda.".

"Eu estava errado? Eu estou aqui, ele está preso. Eu já tive problemas com ele na venda do Elias. Tratou-me mal, desprezou o Corinthians", afirmou, prosseguindo com outro negócio mais recente: "Vendemos o Pedrinho por 20 milhões e depois tínhamos de comprar o Yony por três milhões. Depois veio a pandemia...o que é que fazíamos? Ele ficou louco, eu fiquei louco, e veio aquela briga".

"O Benfica é um "timinho" ao pé de muitos clubes brasileiros, e ele pensava que era o presidente do Barcelona ou do Real Madrid", acrescentou.