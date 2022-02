"O Benfica é um grande barco à deriva, o timoneiro está perdido e a tripulação desorientada"

Candidato derrotado à presidência do Benfica, Francisco Benitez, faz críticas à gestão de Rui Costa.

Francisco Benitez, candidato derrotado nas últimas eleições do Benfica, diz que o clube é, neste momento, "um grande baraco à deriva" e que o timoneiro [Rui Costa] está "perdido". O líder do Movimento "Servir o Benfica" criticou o presidente das águias por ter pedido união ao universo benfiquista, após a derrota por 2-1 frente ao Gil Vicente, e também se mostrou em desacordo com a política do clube no mercado de janeiro.

"Sinto que o Benfica neste momento é um grande barco à deriva. O timoneiro está perdido e a tripulação desorientada. Nestas alturas é preciso uma voz de comando, saber qual é o projeto, qual é o plano", referiu em declarações à Rádio Renascença.



"União não se pede, é algo que tem de se conquistar e tem de partir de dentro do clube. Olhamos para o campo e vemos que nem campo há união. Dentro do próprio Benfica não há união e depois pedimos isso aos adeptos?", apontou, fazendo referência ao que disse Rui Costa na noite de quarta-feira.

Sobre o mercado de transferências que fechou esta semana, Benitez falou em "falta de orientação": "É um sinal de falta de orientação, não sabemos para onde vamos. Diz que vamos apostar na formação e os jogadores que são emprestados são da formação. Não percebemos por que num dia diz-se uma coisa e logo a seguir faz-se outra."



"Rui Costa tem a responsabilidade de nos guiar às vitórias, se não for capaz de o fazer terá de ser uma opção dele e eu espero que não o venha a fazer rapidamente. O Benfica não pode estar permanentemente em eleições", finalizou.