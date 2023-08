"O Benfica é um clube muito difícil na hora de vender jogadores"

Grimaldo com a camisola do Bayer Leverkusen

Declarações de Grimaldo, ex-jogador do Benfica, em entrevista ao portal Infobae España.

Benfica: "Gosto muito do Benfica, é o meu clube e vou continuar a apoiá-lo, mas acho que precisava de uma mudança. Estava lá há muitos anos e senti que era altura de mudar de ares e experimentar uma liga diferente."

Bayer Leverkusen: "Xabi Alonso foi a chave para a minha chegada ao Leverkusen. Ele acreditou em mim. Deu-me a sua confiança e o que queria de mim. Além disso, o clube cumpriu a sua palavra. Disseram-me que iam fazer um esforço e contrataram jogadores com muito peso e muita qualidade. Temos uma grande equipa e um grande treinador. Esta época vamos dar muito que falar."

Vai jogar a Liga Europa: "O nosso objetivo é claro. Ficar entre os quatro primeiros e incomodar o Bayern Munique o mais possível. Com o nível dos jogadores e do treinador que temos, temos de fazer uma grande época e disputar a Liga dos Campeões na próxima temporada. Apesar de não estarmos a jogar na Liga dos Campeões este ano, estou numa equipa da Liga dos Campeões. Temos o plantel para lá estar no próximo ano, mas esta época vamos lutar por uma boa Liga Europa. Estou muito satisfeito com a decisão."

Cobiça: "É verdade que havia muitas equipas interessadas, mas, por vezes, dependendo do clube para onde se vai, não se sabe se o treinador quer mesmo ficar connosco. O Xabi deu-me confiança desde o primeiro momento e o clube apostou muito em mim. Não podia recusar esta oportunidade, tinha de dar este passo para continuar a crescer como jogador."

Desempenho em Portugal: "Talvez o meu desempenho no Benfica não tenha tido tanto impacto por se tratar do campeonato português, embora eu também tenha feito uma grande Liga dos Campeões na época passada. Fiz parte da equipa ideal da fase de grupos e conseguimos chegar aos quartos de final depois de termos ficado em primeiro lugar na fase de grupos, à frente do PSG e da Juventus, mas, no fim de contas, o que os adeptos espanhóis mais consomem é o futebol no seu país. A vinda para esta liga permitir-me mostrar que o importante não é a liga, mas sim o jogador."

Barcelona: "Falou-se muito disso,, mas o Benfica é um clube muito difícil na hora de vender jogadores. São duros a negociar e sempre foi complicado para os outros clubes chegarem aos valores que pediam. Mas estava bem lá, apostaram em mim."