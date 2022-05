"O Benfica é gigante, não dá para comparar com os outros clubes que representei"

Declarações de Rodrigo Pinho, avançado do Benfica recuperado de lesão, em entrevista à BTV.

Benfica: "É sempre especial jogar pelo Benfica. Estou há sete anos em Portugal. Joguei muitas vezes contra o Benfica e sempre vi a força do clube, dos adeptos, agora poder estar do outro lado é muito especial e gratificante. Ver o estádio cheio, o apoio nas redes sociais, na rua... Saio com a família e tenho sempre alguém a falar comigo.

Diferença do Benfica para os outros clubes que representou: "É um clube gigante. É tudo diferente dos outros clubes que representei, não dá para comparar. É um clube que por toda a tradição, toda a história, a cobrança também vai ser sempre maior, mas é onde todos os jogadores querem chegar, a este nível. Está a disputar a Champions, a lutar por títulos, tenho a certeza que o caminho vai ser muito bom."

Lidar com a pressão: "Sempre fui muito tranquilo. O meu pai também foi jogador, então tenho isso dentro de casa, estamos sempre a conversar. Depois dos jogos falo sempre com ele, então ficou mais fácil para mim."

Balanço da época: "É uma época sem títulos, não podemos considerar uma boa época. O Benfica tem de estar sempre a lutar por títulos, sempre lá em cima da tabela. Na Liga dos Campeões fizemos um percurso muito bom, acabámos por ser eliminados pelo Liverpool, uma grande equipa. A nível nacional tem de ser melhor, mas já passou, temos de ver tudo o que fizemos de errado para não cometermos os mesmos erros na próxima e conquistar títulos, que é o que o Benfica tem de fazer."