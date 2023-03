"O Benfica é a surpresa da época, não podem ser subestimados"

Andrea Pirlo comentou o sorteio dos quartos de final da Liga dos Campeões, avisando o Inter de que os encarnados não devem ser subestimados.

Andrea Pirlo, antigo médio italiano e atual treinador dos turcos do Karagumruk, concedeu esta terça-feira uma entrevista ao jornal "La Gazzetta dello Sport", na qual aproveitou para comentar o sorteio dos quartos de final da Liga dos Campeões, em que o Inter vai defrontar o Benfica, após ter eliminado o FC Porto nos "oitavos".

"O Benfica é a surpresa da época. Devem ser vistos com cautela e não podem ser subestimados. Roger Schmidt impôs no Benfica um futebol intenso e dinâmico com um ritmo alto e brilhante, mas Simone Inzaghi tem uma equipa de alto nível e pode afirmar-se contra qualquer adversário", elogiou.

O Benfica recebe o Inter no dia 11 de abril, no Estádio da Luz, na primeira mão dos "quartos" da Liga dos Campeões, sendo que o segundo jogo, em Milão, está marcada para 19 de abril.