"O Benfica deposita confiança em mim. Acho que vai ser um futuro risonho"

Declarações de André Gomes após renovar contrato com o Benfica.

André Gomes, jovem guarda-redes do Benfica, renovou contrato até 2028 e salientou a felicidade pela confiança que o clube nele deposita. "O Benfica deposita confiança em mim para o futuro. Quero aproveitar todos os momentos para evoluir, para crescer, para depois estar mais preparado como profissional e como pessoa", disse ao canal do emblema da Luz o jovem de 18 anos.

"Acima de tudo, quero evoluir, aproveitar o espaço e as condições, toda a grandeza do clube, para crescer em termos profissionais e pessoais. Quero dar continuidade ao trabalho que tenho feito. Acho que vai ser um futuro risonho, mas agora não posso baixar os braços e tenho de continuar a trabalhar", completou.

André Gomes tinha assinado vínculo profissional em 2020, ainda juvenil, e agora, ainda sub-19, com oito anos de Benfica, vê as suas condições promovidas. Tem sido o guarda-redes titular na Youth League e, face às boas exibições, foi promovido à equipa B dos encarnados, equipa pela qual disputou os dois últimos encontros como titular, tendo-se destacado, por exemplo, no último jogo com o Académico de Viseu.

É o terceiro guarda-redes da equipa liderada por Roger Schmidt e beneficiou da saída de Helton Leite e do facto de o Benfica não ter adquirido nenhum guarda-redes neste mercado de janeiro.