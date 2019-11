Luisão explica: "O Benfica cria talentos, mas também bons seres humanos"

Luisão salienta as qualidades humanas na formação das águias.

O embaixador do Benfica, Luisão, deu o pontapé de saída da Web Summit no que diz respeito ao desporto. Num painel dedicado à academia das águias, que contou também com a participação de Pedro Marques (diretor técnico da academia), o histórico central dos encarnados salientou a qualidade da formação do clube, não apenas nos aspetos desportivos, mas também no lado humano.

"Ao longo do tempo em que eu estive no Benfica havia jovens com características muito diferentes. Jogadores de posições diferentes, forma e tamanhos também diferentes. O que muitos tinham em comum era a dedicação e o profissionalismo. Sempre expliquei aos jogadores o que significava jogar pelo Benfica, ensinava-os a respeitar o clube, a respeitar os jogadores mais velhos. Joguei com muitos jovens da academia e sempre vi o desejo de ir longe. O sistema de desenvolvimento na Academia do Benfica é muito forte", começou por afirmar Luisão.

Depois, confrontado com os nove jogadores da academia que já alinharam esta temporada na formação principal das águias, o embaixador do clube respondeu: "Na academia do Benfica as infraestruturas são de topo. Os treinadores são de topo. Todo o staff cria as condições ideais para os jogadores serem bem sucedidos. E muito importante é que o Benfica consegue criar um ambiente familiar, o clube não cria apenas talentos, também cria bons seres humanos."

"Acredito que o Benfica vá continuar a ter sucesso em Portugal. É isso que as pessoas esperam, desde o staff, à Direção, aos jogadores, aos adeptos. Temos que continuar a lutar pelo titulo e apurar-nos para a Champions, porque isso é importante, não só desportiva, mas também financeiramente. A academia é uma parte crucial do nosso sucesso. Trabalhamos para sermos competitivos na Europa. Sabemos que não é fácil sermos bem sucedidos na Champions, mas acredito que podemos chegar aos oitavos ou aos quartos. O Benfica tem uma grande estrutura, uma grande estratégia, as pessoas têm que continuar a acreditar em nós", finalizou o antigo capitão do clube.