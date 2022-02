"O Benfica consegue motivar-se muito para jogar contra uma equipa como nós"

Erik ten Hag, treinador do Ajax

Redação com Lusa

Declarações de Erik ten Hag, treinador do Ajax, em conferência de Imprensa de antevisão ao encontro com o Benfica, a contar para a primeira mão dos "oitavos" da Liga dos Campeões (quarta-feira, 20h00).

O treinador dos neerlandeses do Ajax, Erik Ten Hag, alertou esta terça-feira para o contra-ataque do Benfica, adversário nos "oitavos" da Liga dos Campeões, mas afirmou que vão manter a mesma filosofia de jogo.

"Temos de ter boas decisões com bola e nas posições exatas, bem como na transição entre defesa e ataque, e vice-versa. O contra-ataque é um dos pontos mais fortes do Benfica", disse o técnico do campeão dos Países Baixos, em conferência de imprensa.

No Estádio da Luz, em Lisboa, antes do treino de adaptação ao recinto das "águias", Erik Ten Hag recusou abordar um favoritismo da sua equipa na eliminatória, que apenas se decidirá dentro de campo, onde o Ajax quer levar um bom resultado para Amesterdão.

"Analisámos bem o Benfica. É um adversário forte e que se aproveita bem dos nossos erros, mas vamos ter de jogar da nossa forma e com a mesma filosofia de jogo", frisou.

No cargo técnico do Ajax desde meio da temporada 2017/18, o treinador, de 52 anos, lembrou o jogo de há três anos entre as duas formações, em Lisboa, na fase de grupos da edição 2018/19 da 'prova milionária', que terminou com uma igualdade a uma bola.

"Agora temos outros jogadores. Regra geral, conseguimos jogar futebol bonito e com resultados, mas, quando as coisas não correm bem, conseguimos na mesma alcançar um bom resultado. Tivemos dificuldades e, no fim, conseguimos isso mesmo", realçou.

Sem poder contar com o guarda-redes Maarten Stekelenburg, o defesa Sean Klaiber, o médio Zakaria Labyad e o avançado Brian Brobbey, por lesão, Erik Ten Hag admitiu que o Ajax conta agora com um "outro estatuto" e notou diferenças exponenciais entre os dois rivais lisboetas, Benfica e Sporting, que defrontou na fase de grupos desta edição.

"O Benfica consegue motivar-se muito para jogar contra uma equipa como nós. Somos uma grande equipa e o Benfica quer jogar contra esses clubes. Têm muita experiência dentro da equipa e, sobretudo, no centro da defesa. O Otamendi e o Vertonghen são grandes jogadores e teremos de ser muito bons para criar oportunidades", considerou.

O Benfica e o Ajax defrontam-se na quarta-feira, no Estádio da Luz, em Lisboa, a partir das 20:00, em partida da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol, com arbitragem do esloveno Slavko Vincic. A segunda mão, que decidirá quem passa aos 'quartos', joga-se em 15 de março, na Johan Cruyff Arena, em Amesterdão.