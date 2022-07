Palavras de Svilar na apresentação enquanto reforço da Roma.

Sem hipóteses para singrar na equipa principal do Benfica, onde nunca foi opção efetiva, Svilar assinou pela Roma e o guarda-redes de 22 anos encara a nova etapa como uma "chance para refinar qualidades". "O Benfica B foi uma boa oportunidade, não foi uma despromoção. Chegar à Roma não é um trampolim para relançar a minha carreira, vejo-o mais como uma oportunidade para trabalhar muito e refinar o meu talento, que é o que mais importa", afirmou, em conferência de Imprensa.

Grato pela confiança do diretor-geral Tiago Pinto, com o qual ainda se cruzou nas águias, Svilar também se mostrou ansioso por trabalhar com José Mourinho, que o elogiou em 2017 após a vitória do Manchester United na Luz para a Champions, com um erro do sérvio. "Essas palavras tiveram um forte impacto, vindas de um dos melhores treinadores de todos os tempos", disse Svilar que lutará com Rui Patrício por um lugar na baliza.

O guardião esteve ligado ao Benfica cinco temporadas, após deixar o Anderlecht a custo zero. Pela equipa principal das águias fez 23 partidas, somando outras 56 na formação secundária. Assinou por cinco época pela Roma.