"O Barcelona está fora da Champions, mas não é pelo nível do Bayern"

Benfica venceu e empatou com o Barcelona

Derrotado pelo Benfica no Estádio da Luz por 3-0 e empatando em Camp Nou 0-0, o Barcelona caiu para o play-off da Liga Europa, onde pode defrontar o Braga.

A recente eliminação do Barcelona da Liga dos Campeões, onde se viu ultrapassado pelo Benfica na fase de grupos, continua a agitar Espanha. E às várias vozes que se ouviram juntou-se a de Roberto Martínez, selecionador da Bélgica. "O Barcelona está a atravessar um período de reconstrução difícil e perdeu quatro pontos com o Benfica. É por isso que não está na ronda seguinte, não é pelo nível do Bayern Munique", afirmou

Martínez durante uma conversa online com o jornalista espanhol e especialista em estatísticas de futebol Alexis Blázquez, mais conhecido pelo nome de "MisterChip".

