O ano louco de Enzo Fernández: O JOGO visitou as origens do médio que está a abalar o mercado

Pablo Esquivel, que caçou o médio no bairro de San Martín ainda criança, fala de um miúdo que "nunca se deu por vencido". Já Gabriel Rodríguez, que avalizou a contratação no River Plate, via qualidade.

Em 18 de dezembro de 2021, levantou o Troféu dos Campeões com o River Plate, em Santiago del Estero. Foi o seu segundo título com a camisa do clube do qual é "hincha" [adepto], ao qual tinha regressado apenas cinco meses antes. A 18 de dezembro de 2022, levantou a taça de Campeão do Mundo pela Argentina, em Doha. Contas feitas, apenas 12 meses se passaram entre essas duas comemorações vividas por Enzo Fernández, o melhor jogador jovem do Mundial"2022. Um ano louco do médio do Benfica, entre ser coroado no seu país e conquistar o mundo. Um ano louco que hoje O JOGO apresenta aqui, indo às raízes do mais recente craque do futebol argentino e... mundial.

Desde a saída do clube que o formou até se tornar no "piloto" do Benfica. Dos 10 milhões de euros que custou às águias, até ao potencial disparar do valor do seu passe para os 120 milhões, que é o da cláusula, ao qual aponta o presidente das águias e que colossos como o Liverpool ou o Real Madrid terão de pagar se o quiserem neste momento. Do Monumental à Luz e passando pelo Lusail. De ter uma foto de Messi na parede da casa dos pais até ser um dos parceiros do 10 argentino.