"O Ajax está perto do meu coração, mas tenho contrato com o Benfica por mais ano e meio"

Central ficou marcado pela goleada por 5-1 do Ajax em Alvalade, frente a uma "equipa muito forte". Classificando de "incrível" a fase de grupos do próximo adversário das águias na Champions e o triunfo "fantástico" ante os leões, já recolheu informações até com compatriotas no Dortmund.

O Benfica prepara-se para receber o Ajax na Liga dos Campeões e Vertonghen está de sobreaviso para o poderio ofensivo da equipa orientada por Erik ten Hag. O antigo jogador dos lanceiros não esquece até a goleada por 5-1 imposta pelo Ajax ao Sporting, que elogia, em pleno Estádio José Alvalade.

"Foi incrível ver como o Ajax esteve tão bem na fase de grupos. Sei, e estou a falar sobretudo do primeiro jogo, do 5-1, quão fantástico é vencer assim o Sporting, porque é uma equipa muito forte", declarou, em entrevista ao jornal "De Telegraaf", na qual explicou que apesar de o Benfica estar em terceiro na Liga Bwin o Ajax não deve esperar facilidades. "Normalmente fazemos melhor contra boas equipas do que contra equipas que se fecham."

Ainda assim, revelou que até os compatriotas do Dortmund o avisaram para o campeão neerlandês. "Falei com os jogadores belgas do Dortmund, que nem sabiam bem aquilo por que estavam a passar no jogo no Arena [vitória por 4-0 do Ajax]", contou, reforçando: "É bizarro ver o que o Ajax demonstrou. Quando olho para o desenvolvimento que o clube sofreu desde a minha saída é como da noite para o dia."

Revelando que "por vezes" tem "informação especial do Ajax" de Daley Blind, antigo colega e atual jogador dos lanceiros, admitiu: "Receio que desta vez não vou ter essa informação para o Benfica-Ajax." E confessou o sabor agridoce por ter eliminado da final da Champions, em 2018/19, pelo Tottenham, o clube para onde se mudou aos 16 anos: "Foi o momento alto da minha carreira e por isso estava feliz, mas ao ver a dor de todos também estava infeliz."

Admitindo até um eventual regresso ao clube de Amesterdão quando acabar a carreira, avisa que esse dia está longe. "O Ajax está perto do meu coração. Mas sejamos claros, quero continuar a jogar enquanto for possível e tenho contrato com o Benfica por mais ano e meio", atirou, reforçando, numa outra entrevista, ao "Het Parool": "Mantive a minha casa. É uma opção, a minha mulher é de Amesterdão. Mas quero continuar a jogar. E pela forma como me sinto posso aguentar mais três ou quatro anos. Não vejo o Ajax a ser realidade tão cedo."

"Talvez me veja a voltar ao Ajax numa função diferente. É por isso que faço diferentes cursos. Apesar de não querer ser treinador, já quase completei a minha formação. Mas também faço formações em gestão para conhecer o lado do negócio do futebol", revelou.

Ten Hag vê águias fortes no ataque

O Ajax visitou e derrotou, ontem, o Willem II em jogo da 23.ª ronda da Liga dos Países Baixos. A quatro dias do embate com o Benfica, a equipa neerlandesa sofreu para vencer fora de portas. Sob chuva intensa, valeu o golo do jovem Timber (81") para carimbar a vitória do líder do campeonato. No final, o técnico do Ajax, Erik ten Hag, apresentou o Benfica como "uma equipa que tem uma linha ofensiva muito forte". "Isso vai exigir preocupação extra da nossa parte. Já começámos a preparar um plano. Vai ser um grande jogo", disse à ESPN.