"O Ajax está em muito boa forma, mas o Benfica não pode ser subestimado"

Ola John com a camisola do Benfica

Ola John passou pelo Benfica e perspetivou o duelo dos "oitavos" da Liga dos Campeões.

Ola John entende que o Ajax surge nos oitavos de final da Liga dos Campeões com qualidade, mas também frisa que o Benfica, seu ex-clube, traz riscos.

"O Benfica é e vai continuar a ser um grande clube e o treinador Jorge Jesus é muito forte taticamente. O Ajax está em muito boa forma esta época e o Benfica está um pouco pior neste momento, mas não pode ser subestimado na Liga dos Campeões", referiu Ola John em declarações ao portal "Voetbalflitsen".

O internacional pelos Países Baixos, hoje no Al-Hazem da Arábia Saudita e com 29 anos, chegou ao Benfica em 2012, tendo feito 42 jogos nessa época, sendo no entanto emprestado na seguinte ao Hamburgo: "Estive perto de ir para o Ajax, devia ter ido para lá em vez do Hamburgo. Mas essas são as opções que se tomam no futebol", frisou, ele que se desvinculou das águias em 2018/19.