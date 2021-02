Nuno Tavares tem sido alvo de sondagens e há três clubes em destaque

Além dos dois clubes ingleses, também o Nápoles já demonstrou interesse em poder negociar com as águias o passe do jovem lateral, agora mais secundário nas opções de Jorge Jesus

Apesar da menor utilização em minutos esta temporada no Benfica, onde tem andado mais na sombra de Grimaldo, Nuno Tavares continua referenciado por vários clubes da Europa. Segundo apurou O JOGO, têm havido várias sondagens pelo jovem lateral-esquerdo e, entre as mais sólidas nas últimas semanas, estão as de Newcastle e Burnley, da Premier League, e o Nápoles, do primeiro escalão italiano.

O interesse do Newcastle é dos mais intensos neste momento tendo o clube inglês, ao que apurámos, já deixado a promessa de, em breve, colocar na mesa uma oferta por Nuno Tavares. Aliás, esta não é a primeira vez que os magpies sondam as águias pelo defesa, quer através de membros do seu departamento de olheiros quer via responsáveis da estrutura do futebol. Num passado não muito distante, há época e meia, terão mesmo mostrado disponibilidade para pagar um total de 15 milhões de euros pelo atleta. O facto de ter falhado a presença na Champions coloca o Benfica numa fase de maior disponibilidade vendedora, situação que se pode agudizar caso esta época a equipa não garanta a presença na liga milionária do próximo ano.

Essa necessidade, aliada à mais curta preponderância de Nuno Tavares com Jorge Jesus (20 jogos, apenas 11 como titular), pode facilitar um acordo, seja para os referidos clubes da Premier League, seja com o Nápoles que também o segue há algum tempo. Tudo está numa fase de contactos mas são esperadas ofertas concretas na Luz em breve.