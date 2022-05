Nuno Tavares recorda saída do Benfica: "Chorei no último dia"

Lateral esquerdo rumou ao Arsenal no mercado de verão do ano passado

Esta quarta-feira, Nuno Tavares, lateral esquerdo do Arsenal, concedeu uma entrevista ao podcast Counter Attack, na qual recordou a despedida ao Benfica, no verão passado.

"O meu agente só me falou da hipótese do Arsenal no final da temporada, é a política dele. Disseram-me que estavam mesmo interessados em mim e fiquei contente, claro. Mas estava no Benfica, sou um jogador formado lá e isso é sempre complicado porque têm de pagar. Chorei no último dia. Ia ser uma mudança complicada, para um país diferente, ia ter saudades dos meus colegas, do treinador, da minha família...", recordou lateral de 22 anos, que disputou 25 jogos pelas águias em 2020/21.

Tavares abordou ainda as principais dificuldades que encontrou no futebol inglês, referindo que "o ritmo de jogo" é o aspeto a que mais lhe custou habituar e teceu comparações entre os critérios de arbitragem na Liga Bwin e na Premier League.

"O ritmo de jogo, sem dúvida. Aqui, recuperam a bola e contra-atacam, estamos constantemente nisso. Eu acho que tenho boa resistência, mas muitas vezes preciso de respirar um bocado. Arbitragem? Em Portugal, se tocas em alguém, cai logo e o árbitro marca falta. Aqui, os árbitros não param o jogo, é muito mais intenso", considerou.

Nuno Tavares cumpriu a primeira temporada no Arsenal após ter abandonado o Benfica no verão passado, a troco de cerca de oito milhões de euros. O lateral português fez um golo e duas assistências em 28 jogos esta época pelos gunners.