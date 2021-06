Nuno Tavares por... Guendouzi: negociações vão avançar

O defesa encarnado, também cobiçado pelo Nápoles mas descartado por Jorge Jesus, foi pedido por Mikel Arteta e superou todos os degraus de avaliação do departamento de "scout" dos londrinos.

A nega dada pelo Benfica ao Nápoles por Nuno Tavares deixou aberta a porta de entrada ao Arsenal. Segundo O JOGO apurou, o clube inglês tem nos seus planos a contratação do lateral-esquerdo das águias e já deu os primeiros passos no sentido de um acordo que, visto pelo prisma encarnado, poderá potenciar a contratação de Guendouzi, médio dos gunners que é desejado na Luz para assumir a função de médio de construção, a posição oito.

Os moldes de um eventual negócio ainda estão a ser alinhavados por ambas as partes

Os moldes de um eventual negócio, que deverão ser tratados de forma individual embora potenciem as possibilidades de concretização conjunta, ainda estão a ser alinhavados por ambas as partes, mas do lado dos londrinos o interesse em Nuno Tavares é real, tendo sido o treinador Mikel Arteta a solicitar a sua contratação. Esse pedido foi acompanhado de uma avaliação criteriosa que subiu todos os degraus no departamento de "scout" do Arsenal até ao topo e à viabilização de uma proposta que, segundo apurámos, ainda não passou da inicial abordagem para apurar disponibilidade e verbas exigidas.

O lateral de 21 anos, que é visto como negociável pelos responsáveis benfiquistas e até por Jorge Jesus - apesar de já ter dito que vai ser o futuro titular da Seleção Nacional -, também é alvo do Nápoles, mas o Benfica rejeitou as primeiras investidas dos italianos. Os dez milhões de euros propostos, mais dois por objetivos, ao que se seguiu a inclusão do passe do também defesa canhoto Mário Rui, foram rejeitados pelas águias e, nesta fase, o cenário de um novo ataque napolitano esfriou, mas ficou a fasquia.

A SAD da Luz aponta a 15 milhões de euros, valor negociável, para menos, mediante uma contrapartida, que pode ser... Guendouzi. Os responsáveis encarnados pretendem contar com o médio de 22 anos - além do mais defensivo Nzonzi, da Roma, de 32 anos - e até já sabem que o jovem francês vê com bons olhos o ingresso no Benfica, por se sentir atraído pela possibilidade de alinhar na Liga dos Campeões e conquistar títulos. Há outros interessados no jogador que não entra nos planos de Arteta, tendo estado emprestado na última época ao Hertha de Berlim, e o Marselha é um deles. Depois de terem estado perto de garantir o jogador, as relações entre os clubes esfriaram, mas há informações que dão conta de uma reaproximação nos últimos dias.

Guendouzi custou cerca de oito milhões de euros ao Arsenal em 2018 e o preço atual estará acima dos 15, montante ao qual os encarnados não pretendem chegar, procurando cortar a verba para valores mais enquadráveis com a realidade atual do Benfica de um investimento mais contido. Cortar nas exigências por Nuno Tavares, que vê com muito bons olhos esta mudança para o colosso inglês, pode ser uma via aberta para chegar à Luz o médio desejado.