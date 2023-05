Nuno Tavares pode render mais um milhão de euros ao Benfica

Nuno Tavares com a camisola do Marselha

Lateral que o Arsenal cedeu por empréstimo ao Marselha tem de somar uma internacionalização por Portugal para engordar os cofres da Luz e segunda-feira há convocatória.

Nuno Tavares já deixou o Benfica há dois anos, mas ainda continua em aberto o cenário de render mais uma compensação para os cofres encarnados via... Seleção Nacional. Na prática, e segundo O JOGO apurou, no contrato de transferência assinado entre as águias e o Arsenal ficou estipulada uma cláusula que permite um fluxo de um milhão de euros para os cofres da Luz, assim que o lateral esquerdo acrescente uma internacionalização ao seu currículo desportivo.

No final de 2020/21, o Benfica aceitou negociar o jogador, agora com 23 anos, mediante o pagamento de oito milhões de euros, estando previstos mais alguns "acrescentos" mediante a concretização de determinados objetivos. Uma dessas condições tem a ver com a Seleção Nacional, estando a sua concretização a ganhar mais força a poucas horas de Roberto Martínez anunciar a convocatória para os jogos com a Bósnia e Islândia, referentes ao Grupo J de qualificação para o Europeu de 2024. O anúncio está agendado para segunda-feira e o jogador que os "gunners" cederam esta época por empréstimo aos franceses do Marselha é um dos nomes em cima da mesa do treinador espanhol, tendo à sua frente Raphael Guerreiro, reservando o selecionador a possibilidade de chegar Mário Rui (Nápoles) e Nuno Santos (Sporting).

Nuno Tavares, mesmo não sendo chamado aos AA, poderá ter lugar garantido no voo dos sub-21 - apesar de já ter 23 anos, iniciou esta qualificação com 21 anos - para o Europeu da categoria, que se realiza no próximo mês, com os convocados a serem revelados a 31, dois dias depois de se saber se entra nos planos de Roberto Martínez e se o Benfica encaixa já o tal milhão contratualizado em 2021. O ex-Benfica já soma 12 internacionalizações neste escalão.

Para reforçar o cenário de convocatória, Nuno Tavares apresenta uma temporada em que somou 37 jogos pelo Marselha - depois de 28 pelo Arsenal na anterior - e marcou seis golos, sendo mesmo o defesa da Ligue 1 mais goleador e o português com mais tentos, a par de Rony Lopes (Troyes).