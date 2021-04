"Nunca nos manifestámos quando fomos prejudicados, não vai ser agora"

Declarações de Jorge Jesus na antevisão ao jogo com o Paços de Ferreira, marcado para as 20h30 de sábado.

Paços de Ferreira, uma equipa forte em casa: "Mostra a capacidade da equipa do Paços, o que está a fazer no campeonato, ainda para mais no seu estádio, onde só perdeu com o Sporting. É um alerta para percebermos que vamos ter um jogo difícil. Mas nós não vamos muito de encontro ao adversário, porque o Benfica tem que jogar sempre para vencer todos os jogos, neste momento muito mais. Essas dificuldades não são muito importantes, mas também é verdade que vamos ter momentos difíceis no jogo, porque o adversário vai-te dificultar a tarefa. Mas o Benfica está preparado para isso, sabe que vai ter um jogo difícil, que tem qualidade e possibilidade de sair de lá com mais uma vitória, que é o que queremos. Estamos muito confiantes e motivados. Vamos enfrentar este adversário com todo o respeito, mas pensando que temos tudo para trazer os três pontos."

Benfica ainda não venceu fora com Hugo Miguel como árbitro: "Nem penso nisso. Os principais protagonistas têm sempre que ser os jogadores. Ao longo do campeonato, nunca nos manifestámos quando fomos prejudicados, nem nos vamos manifestar agora. Acreditamos nas nossas capacidades, que temos valor para vencer o Paços de Ferreira, e que a terceira equipa tenha valor para estar ao nível das duas equipas. Não foi o meu foco durante a semana, foi tentar trazer para o jogo as nossas ideias pensando no adversário, e não na equipa de arbitragem."

Seis jogos sem sofrer golos: "Quando estamos no processo defensivo, temos dois momentos, que é o momento coletivo e o individual. A equipa melhorou muito coletivamente, os jogadores sabem o que têm que fazer. Foi fruto de uma organização defensiva forte e da entrada de alguns elementos. Não foi só o Lucas (Veríssimo), foi o Diogo e o Helton. Três jogadores que ajudaram a melhorar a estrutura defensiva. Agora, é tentar continuar a melhorar. Benfica ainda pode ser a equipa com menos golos sofridos no campeonato."